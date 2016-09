Andere artikelen







Ben weer een hele brief aan het schrijven,Vliegt hij weer weg.wat ik in de eerste hand schijf is altijd spontaner.Ik schreef dat ik het geluk heb nooit pijn te hebbben.Ze zeggen dat kwaaltjes komen met de jaren,maar ik heb daar geen last van .Is wel echt geluk hebben.Als het zo is kan ik het slecht verdragen en voel me dan heel zielig.Ik ben daar wel echt dankbaar voor.Hoop dat het zo blijft.vanavond gekeken naar Ivo.Vond het heel interresant.Vreemde plekken in Nederland het was echt bizar.Ook heb ik weer eens gedichten gelezen Bijzonder hoe ze met weinig woorden zo veel en intiem kunnen.Sommige zijn echt opstekers.Ik had uit de diepvries Chili concarde van Herman de Blijker wat een goede kok is maar het was waardeloze prut.hebben jullie goede ervaringen met kant en klaar maaltijden?Het is wel makkelijk zo af en toe. Goede week allemaal Mijn lezers bedankt.Lieve groetjes Evita57.

Geplaatst op 25 september 2016 23:06 en 45 keer bekeken

