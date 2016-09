Op hoge leeftijd overleden

Andere artikelen







Net gehoord dat de oud premier van Israel is overleden. Het is in Israel nieuwjaar .Die hebben een andere jaartelling.

Ik vond het altijd een echte vredesduif.Had zo gehoopt dat hij de vrede tussen Palestijnen en Israel nog mee zou maken.Hij heeft er heel veel aangedaan, gelukkig is het op het ogenblik rustig. Wel knap tussen allemaal oorlog voerende landen toch rustig te blijven.Ze hebben het er nooit over in de kranten dat daar Moslims joden en christenen heel goed samen studeren. Israel doet er alles aan om bij de jongere generatie betere verstandhoudinen te kweken. Hamas is niet meer om te turnen daar is haat met de paplepel ingegoten.

Maar jonge mensen kun je beter omgaan met elkaar leren. Peres was een voorbeeld op zoek naar vrede. Alle goeds allemaal. Groetjes Evita57























Geplaatst op 28 september 2016 11:11 en 18 keer bekeken

