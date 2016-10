het swingde de pan uit





Hallo Allemaal Even nog terug komen op dance dance dance.

Terecht dat dat stel heeft gewonnen. Maar de week er voor kreeg Romy Montera slechte cijvers en ik vond dat onterecht. Ik schreef dat als ze die dans in Amerika zo had gedaan ze beslist een prijs zou hebben, helemaal top.Die volendammers die mee deden die hadden voor dien nooit gedanst .In zo een korte tijd zulke buitengewoon goede dansers te geworden.Het lijkt mij dat je daarna in een gat valt. Ze dansten 4uur per dag.Ik heb er van genoten. Jullie??