Dat op zo een groot station

Goede maandag Lieve mensen

Kreeg bericht dat mijn treinabonnement vernieuwd moet worden en dat daar een passende hele kleine foto op moet.Nou waren bij ons 2 fotohandelaren weg,dus ik naar Utrecht om foto's'te laten maken.Is er geen licht in het apparaat en kun je niet zien wat je doet.Had er echt de pest in.Gelukkig heb ik op de terug weg ontdekt dat bij ons een nieuwe kleine zaak is geopend ,waar je wel kleine foto's'kan laten maken.maar op maandag gesloten.Dus dan morgen maar.Exstra moet je nog eens voor je nieuwe abonnement ook 17 euro betalen.7voor de bank en 10 voor de spoorwegen.

Beetje veel vind ik. Ze mogen blij zijn dat we nog reizen.In de ochtend zijn de treinen leeg.Het abonnement is al duurder geworden. Als ik het nu optel kan ik voor die paar keer dat ik met de trein ga net zo goed een iets duurder kaartje kopen.

Nou ja komen we ook wel weer over heen.Langzamer hand word het tijd een winterjas op te zoeken het was vanmorgen behoorlijk koud.

geniet van de kleine dingen .De volle maan was vannacht aan een prachtige wolkenhemel.

Prettige dagen groetjes Evita

In de ochtend uren zijnde treinen leeg in mijn regio.

Nou ja komen we ook weer over heen.Langzamerhand word het tijd een winterjas op te zoeken.geniet van de kleine dingen.Groet jullie van harte Evita.xxxx













Wijajo65 17 okt 2016 17:39 Dat viel vandaag niet mee voor je Evita. Wat een gedoe.

Heb ook al de winterjassen beneden. Maar vandaag was het niet nodig,dus toch nog een dunnere aangetrokken. Succes met de pasfoto,s morgen.

Groetjes. Coby.