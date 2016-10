Niet alles is eerlijk





hallo mensen

lekker zonnetje buiten maar toch wel echt herfst.Ik was nog eens aan het denken over die prijsuitreikingen.En dan valt me op dat die man die in spoorloos al die moeder en vaders midden in de rimboe opzoekt nog nooit een prijs heeft gekregen.het is ongelofelijk wat een tochten hij maakt.van de week met 2plankjes een brug maken waar een auto over gaat.Hij doet dat al 12 jaar en is nog nooit genomineerd. Volgende keer krijgt hij mijn stem.geniet nog even van het zonnetje Groetjes maar weer. Pas op voor gladde wegen.xxx