Woensdag altijd markt dag,altijd gezellig.Dan had ik ook nog een brief van een oude bekende van hier dus een goede dag.Er schijnt buikloop te heersen onprettige kwaal.Hoop dat ik er van verschoond blijf.Ik heb weinig energie en heb me vandaag voorgenomen weer eens ouderwets me daar tegen af te zetten.met kleine beetjes beginnen en opvoeren.Als je alleen bent heb je vind ik gauw de neiging maar thuis te blijven hangen zeker nu het weer ook niet meewerkt.Anders ging ik naar vroom in Utrecht met regen. wat eten en lekker rondkijken.Nu ga ik de stad hier in en schrik altijd weer van de leegstand.De nieuwe winkels die hier komen heb ik niet veel mee allemaal taartjes en muffons.Ben toch alweer door te weinig beweging 5kilo aangekomen en dat is de bedoeling niet.Mijn kleindochter heeft op jou tube een eigen site met 3ooovolgelingen.Ze krijgt nu van fabrikanten ook leuke dingen om te dragen gestuurd.zelfs een week vakttie.Maar haar school prestaties leiden er onder.je kunt niet alles tegelijk.NU stuurt ze alleen nog een filmpje op zaterdag.Nog even geheugentrainer op t.v doen en dan de regen in.Fijne dagen mensen.Lieve groetjes van Evita57





Marianne 16 nov 2016 11:01 En, nog wat leuks gekocht?



Ofsen 16 nov 2016 12:09 Leuk dat je weer eens wat van je laat horen. heb je PB ontvangen en beantwoord. we zouden vorige week naar de markthal gaan met de metro. nou mooi niet, het regende pijpenstelen. ik wens je een mooi week toe.