ClaudiaDE BRij

hallo mensen

Nog een goed nieuwjaar

De eerste sneeuw dag en behoorlojk glad.

De wegen zijn wel goed begaanbaar.Gelukkig heb ik alle boodschappen vandaag gedaan.

Ik heb naar de herhaling van de schow van Claudia de Brij gekeken Maar dat is geen Joup van het Hek.Ik heb hem nu voor de tweede keer gezien maar blijf er niets aan vinden.mensen onderuit halen vind ik al helemaal niets.Patrisia is altijd de klos.Ik vind haar een prachtige vrouw ook nu ze ouder is.Ze doet niet onder voor een filmster. Weinig heel mooie liedjes terwijl er een joekel van een band op het podium staat.Laat zo een band ook eens zelf een nummer spelen.Voor mij hoeft ze het volgend jaar niet te doen.Ik vind ALi B met zijn op losse groeven ook wel knap.Vaak heel orgineel.Nu schijnt ook die weer antisimitische uitlatingen gedaan te hebbben.eE moslims hebben meer van hun eigen mensen gedood en brodeloos gemaakt dan dat Israel palesteinen heeft gedood.

OP T.V nu een schow van vergane glori Dolly Parton.Ik las dat in china een lekkernij is chocolade melk met stukjes kaas.Hoeft voor mij ook niet.

Mooi al dat wit buiten.tegenover mijn huis zijn altijd de gordijnen gesloten.Ongezellig altijd tegen luiken aan te kijken.In de zomer staan er bomen vol bladeren dan zie ik de overkant nietMaar nu begrijp ik het niet.ook geen licht als het donker is.Vanavond zelfgemaakte hamburgers met veel sla Geniet het weekend. blijf gezond en de jarigen... Van harte gefeliciteerd.

