Tromp en de miserre die nog kompt





hebben jullie gisteren de beediging nog gevolgd?

Vast vele wel.Wat staat ons te wachten.De man die nu op de knop mag drukken Of zal blijken dat hij als geslaagd zakenman Amerika beter doet gedijen?Hij was gok verslaafd en ik weet het niet.Hillery was het ook niet.heeft zich ook slecht over mensen uitgelaten.We gaan vreemde tijden tegemoet.Hier Wilders aan het roer

Le pen in Frankrijk.Als er zo weinig mensen naar de stambus gaan kan dat gebeuren.Maar bij de dag leven.

