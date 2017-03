wat een prachtig voorjaar

Andere artikelen







Het is 23graden.Vroeger leerde ik dat als het op 12maart mooi weer is ,het een paar weken zo blijft.Behalve gisteren toen was het ineens weer koud.Maar dat kwam ook goed uit want dan kunnen de dekens weer lekker naar buiten.Ik heb een aangrijpende film op t.v gezien over .Issis en hoe die bezig zijn een isllamitische staat te crieren waar alles wat niet hun godsdiennst heeft aan opgeofferd worden.Doodeng.Hoorde vanmorgen ook over de enorme aantallen studenten die hier vanuit het buitenland studeren en waarvan de meeste hier blijven.Het vreemde is dat ik in mijn eigen omgeving daar weinig van terug zie.Wel wat meer vrouwen uit die landen maar over spoeld worden we nog niet.Het maakt me een beetje bang voor de tokomst.Jullie misschien ook?Hier worden wel huizen door de eerste generatie buitenlanders genomen en dan komen hun kinderen er in.Dus dan is het niet meer een senioren woeing.Aardig zijn ze niet.Iedereen leeft toch zijn eigen leven.Maak het goed En geniet van de kleine dingen.Lieve groet Evita









Geplaatst op 30 maart 2017

