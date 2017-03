Andere artikelen







jonge lammetjes





Blij Blij

Jonge lammetjes in de wei

En de eerste roos zit al in de knop.

Gisteren gekeken naar overspel.het is niet te geloven hoe de vrouwen beduveld worden Zal omgekeerd ook wel wezen.Ben blij dat ik niet weet of me dat is overkomen.Denk het niet.Al komt het wel heel veel voor.Vooral als vrouwen zwanger zijn.mannen hebbben toch veel behoeten aan heftige erotick.Vrouwen willen netjes en braaf zijn.

na het eerste jaar is meestal de spanning er wel af en ga je verder in wat luchtiger vrijages.Ook Umberto is nu gevallen voor een veel jongere vrouwJa alles mag en kan .Mijn zoon zit ook in de t.v wereld maar is er gelukkig nog niet met een andere vriendin van door.Het is wel leuk om het een keer te zien Het is iedere avondop zender 19 bij mij.Fijn weekend.











Geplaatst op 31 maart 2017 13:32 en 20 keer bekeken

