rare ziekte





Hallo lieve mensen en natuurlijk ook de stouterikken.

Zonder die is het leven ook saai.

Ik heb sinds een aantal maanden dat ik niet meer de straat opdurf.Om te eten moet ik soms wel maar probeer in 1keer zoveel mogelijk mee te nemen zodat ik heel lang niet hoef.Ik weet niet waar het vandaan komt maar het is vreselijk.IK spreek daardoor zelden iemand.dan doet mijn computer het ook nog zo slecht omdat ik er een programma op heb gezet dat ik niet had moeten doen.Er stond dat ik dat moest laten instaleren dus dacht dat is iets nieuws van Ziggo.Maar het was sof en dat is het nog steeds.Ik kan een beetje mailen maar ook dat gaat vaak moeilijk.Moet me steeds melden en kan niet aangemeld blijven.had ik de datum maar onthouden dan had misschien iemand het oude programma terug kunnenn krijgen.Mijn boekhouder kan hier wel mee over weg.Maar ja die is all round.Ik wens jullie fijne pinksterdagen Wees blij met elkaar Lieve groet Evita