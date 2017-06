Andere artikelen







zo vreemd





Zo raar gisteren doe ik mijn computer aan en zie meteen staan dat Christina Curry gestorven is .Ik was erg geschokken omdat ze juist deze week een docu heeft gemakt over haar leven.Ze vertelde dat door de video van haar moeder op de computer ze was ontslagen.Het rare is dat ik op het nieuws er niets over gehoord heb.Ik denk dat ze het na de scheiding van haar oudersen de huwelijken die die daarna gesloten hebben een beetje de weg kwijt is geraakt...maar ze had zeker talenten.Een mooie docu heeft ze gemaakt en ze kon goed schilderen.Ik vind het heel vreemd dat ik er verder niets over kan vinden.het zal toch geen grap zijn? Patricia heeft al zo een moeilijke tijd .maar afwachten wat er aan de hand is.Fijne dagen Ik zuig dit echt niet uit mijn duim. moeilijk meisje. ze had een tijd redelijk veel werk als model.Ik weet nu niet of het waar is.Ik vond het altijd wel een interessant meisje.Nu hoop ik dat het vals alarm is.Groetjes Evita













Geplaatst op 12 juni 2017 12:41 en 38 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.