kan het nog gekker





Er is weer een nieuwe rage

je keel dingtknijpen dan komt er een stofje in je hersenene vrij en krijg je een kik.De eerste dode is al gevallen.Ook drinken ze de raarste vergiftige dingen alles voor de ultime kik.Waar gaat het naar toe.Ik keek vanmorgen naar een dwerggezin In Amerika wat zijn ze leuk.Ze hebben twee kinderen geacsepteerd.! uit china en 1 uit Indie.Zulke slimme kinderen al zo jong.De vrouw is dokter je ziet voor ook zulk volk is alles mogelijk.Knap hoor.het is alweer weekend Groetjes en geniet er van Evita