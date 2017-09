Flexa plus





Hallo allemaal

las net een artikel over een nieuw product voor de spieren.

Ik heb geregeld best last van kleine spieren.heeft natuurlijk ook met leeftijd te maken.

Nu is er een weliswaar duur middel uitgekomen57 euro. Heet fluxa plus .heb mensen gesproken die het gebruikt hebben en er heel lovend over zijn.het is gemaakt van viooltjes paardebloembrandnetel en drie krachtige vitamines.

Als je geen andere oplossing weet is het het proberen waard.

Succes.alleen op de lijn te koop.

lieve groet Evita.Fijn weekend.